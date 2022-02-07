Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере. «В этом убедился Афганистан»

08 февраля 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Граждане Ирака, Ливии и Афганистана на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО мирная и сугубо оборонительная организация. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте „убедились“ граждане многих государств: Ирак, Ливия, Афганистан и военная крупномасштабная операция в отношении Белграда», — сказал Владимир Путин. Также глава государства добавил, что в договоре Североатлантического альянса указано, что страны-члены НАТО могут пригласить другие государства в организацию, согласовав это с другими участниками. «Но из этого не вытекает, как я уже говорил, что альянс обязан кого-то принимать», — подчеркнул Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что НАТО считает Россию своим противником. В МИД РФ обвинили Запад в лицемерии в вопросах безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение к границам РФ «большим успехом». Заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ сообщил, что в НАТО решили судьбу Украины по вступлению в альянс.