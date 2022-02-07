07 февраля 2022

Путин упрекнул НАТО во лжи о мирном характере. «В этом убедился Афганистан»

© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
НАТО не обязан принимать Украину в свой состав, заявил Владимир Путин Фото:

Граждане Ирака, Ливии и Афганистана на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО мирная и сугубо оборонительная организация. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте „убедились“ граждане многих государств: Ирак, Ливия, Афганистан и военная крупномасштабная операция в отношении Белграда», — сказал Владимир Путин.

Также глава государства добавил, что в договоре Североатлантического альянса указано, что страны-члены НАТО могут пригласить другие государства в организацию, согласовав это с другими участниками. «Но из этого не вытекает, как я уже говорил, что альянс обязан кого-то принимать», — подчеркнул Путин.

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что НАТО считает Россию своим противником. В МИД РФ обвинили Запад в лицемерии в вопросах безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение к границам РФ «большим успехом». Заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ сообщил, что в НАТО решили судьбу Украины по вступлению в альянс.

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Граждане Ирака, Ливии и Афганистана на собственном опыте убедились в агрессивных намерениях НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном. «Россию по-прежнему пытаются успокаивать рассуждениями о том, что НАТО мирная и сугубо оборонительная организация. В том, насколько это соответствует действительности, на собственном опыте „убедились“ граждане многих государств: Ирак, Ливия, Афганистан и военная крупномасштабная операция в отношении Белграда», — сказал Владимир Путин. Также глава государства добавил, что в договоре Североатлантического альянса указано, что страны-члены НАТО могут пригласить другие государства в организацию, согласовав это с другими участниками. «Но из этого не вытекает, как я уже говорил, что альянс обязан кого-то принимать», — подчеркнул Путин. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин заявил, что НАТО считает Россию своим противником. В МИД РФ обвинили Запад в лицемерии в вопросах безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение к границам РФ «большим успехом». Заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ сообщил, что в НАТО решили судьбу Украины по вступлению в альянс.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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