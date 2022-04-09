Трамп планирует третий раз баллотироваться в президенты

10 апреля 2022 в 07:53 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп заявил, что ему, возможно, придется снова баллотироваться в президенты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует участвовать в следующей президентской гонке. На встрече со сторонниками в Северной Каролине Трамп заявил, что «всегда ставил Америку на первое место». «Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Все, что мы сейчас видим, является следствием ужасных выборов, которые подтасовали. Америка была сильна. Америку уважали, потому что у вас был президент, который всегда ставил Америку на первое место», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Трамп был 45-м президентом США и занимал свой пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После своего поражения на последних выборах Трамп критикует нынешнего президента США Джо Байдена. В частности он заявил, что «Байден уничтожил страну». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Экс-президент США Дональд Трамп намекнул, что планирует участвовать в следующей президентской гонке. На встрече со сторонниками в Северной Каролине Трамп заявил, что «всегда ставил Америку на первое место». «Правда в том, что я дважды баллотировался и дважды побеждал, причем во второй раз результат был куда лучше. Сейчас нам, возможно, придется сделать это вновь. Все, что мы сейчас видим, является следствием ужасных выборов, которые подтасовали. Америка была сильна. Америку уважали, потому что у вас был президент, который всегда ставил Америку на первое место», — передает РИА «Новости» слова Трампа. Трамп был 45-м президентом США и занимал свой пост с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года. После своего поражения на последних выборах Трамп критикует нынешнего президента США Джо Байдена. В частности он заявил, что «Байден уничтожил страну».