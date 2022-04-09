Трамп разнес Байдена за рост цен в США. «Страна уничтожена президентом»

10 апреля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Трамп обвинил Байдена в уничтожении США Фото: The White House Президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию в стране, средний класс раздавлен высокими ценами на газ и продовольствие. С таким заявлением перед своими сторонниками выступил экс-глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. «Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок. Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — цитирует Трампа ТАСС. По его словам, демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие». Главным виновником кризиса в США Трамп видит Байдена. «Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?», — воскликнул бывший глава Америки. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию в стране, средний класс раздавлен высокими ценами на газ и продовольствие. С таким заявлением перед своими сторонниками выступил экс-глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. «Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок. Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — цитирует Трампа ТАСС. По его словам, демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие». Главным виновником кризиса в США Трамп видит Байдена. «Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?», — воскликнул бывший глава Америки. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.