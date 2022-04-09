Трамп обвинил Байдена в уничтожении СШАФото: The White House
Президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию в стране, средний класс раздавлен высокими ценами на газ и продовольствие. С таким заявлением перед своими сторонниками выступил экс-глава Белого дома республиканец Дональд Трамп.
«Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок. Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — цитирует Трампа ТАСС. По его словам, демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие».
Главным виновником кризиса в США Трамп видит Байдена. «Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?», — воскликнул бывший глава Америки.
В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.
Президент США Джо Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию в стране, средний класс раздавлен высокими ценами на газ и продовольствие. С таким заявлением перед своими сторонниками выступил экс-глава Белого дома республиканец Дональд Трамп. «Байден и демократы в Конгрессе спровоцировали безудержную инфляцию, [происходит] катастрофа с цепочками поставок. Вы придете в магазин <…> и не увидите ничего на полках», — цитирует Трампа ТАСС. По его словам, демократы объявили «войну американской энергетике», в результате которой средний класс оказался «раздавлен самыми высокими ценами на газ и продовольствие». Главным виновником кризиса в США Трамп видит Байдена. «Наша страна унижена президентом, который не знает, что вообще происходит. Он не знает, что делает. Что он говорит?», — воскликнул бывший глава Америки. В ноябре 2021 Байден прошел медицинское обследование, которое показало, что его здоровье не мешает ему выполнять обязанности главы государства. Однако умственные способности неоднократно стали подвергаться критике. Это происходит из-за того, что Джо Байден несколько раз позволил себе оскорбить президента России Владимира Путина, назвав его «мясником», «кровавым диктатором» и «головорезом», а позже заявив, что Путин не может оставаться у власти. Авторы издания The American Conservative отметили, что из-за слов Байдена США несут потери. Заместитель Трампа Майк Пенс назвал Байдена худшим лидером в истории США.