Германия планирует поставлять на Украину списанные БМП

10 апреля 2022 в 10:09 Размер текста - 17 +

Германия предоставит Украине устаревшие бронетранспортеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Marder, которые производились в 1970-е годы. Об этом пишет немецкое агентство Spiegel. «Киев уже несколько дней ждет ответа от Германии на поставку 100 бывших в употреблении боевых машин пехоты Marder. Статус запроса в настоящее время неясен. Перед поставкой в Украину их пришлось бы ремонтировать — это заняло бы время и было бы слишком поздно для Украины. Но первые 20 Marder могут быть доставлены в течение шести-восьми недель», — пишет Spiegel. БМП Marder производились в Германии с 1970 по 1975 год. Всего было выпущено 2 136 машин. В 2010 году Marder окончательно списали и заменили на БМП Puma. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Германия планирует передать Украине бронетранспортеры Marder, которые производились в 1970-е годы. Об этом пишет немецкое агентство Spiegel. «Киев уже несколько дней ждет ответа от Германии на поставку 100 бывших в употреблении боевых машин пехоты Marder. Статус запроса в настоящее время неясен. Перед поставкой в Украину их пришлось бы ремонтировать — это заняло бы время и было бы слишком поздно для Украины. Но первые 20 Marder могут быть доставлены в течение шести-восьми недель», — пишет Spiegel. БМП Marder производились в Германии с 1970 по 1975 год. Всего было выпущено 2 136 машин. В 2010 году Marder окончательно списали и заменили на БМП Puma. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».