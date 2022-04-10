ДНР: националисты захватили два иностранных судна

Националисты захватили два корабля в порту Мариуполя (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты захватили два иностранных судна в морском порту Мариуполя. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Народной милиции ДНР.

«В морском порту Мариуполя отступающие остатки подразделений украинских националистов захватили два иностранных судна „Царевна“ и „Леди Аугуста“. Удерживая в заложниках экипажи этих судов, националисты ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Народная милиция ДНР совместно с ВС РФ предпринимают все возможное для спасения жизней насильно удерживаемых украинскими националистами моряков», — сообщает Народная милиция ДНР.

Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ представили оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей республики.