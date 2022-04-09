Жители ХМАО пропали без вести, катаясь на снегоходах по реке

10 апреля 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

По факту исчезновения двоих мужчин в Сургутском районе возбуждено уголовное дело Фото: Алексей Андронов © URA.RU В ХМАО сотрудники Следственного управления СК РФ по Югре возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух мужчин в результате провала под лед снегоходов. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. «По версии следствия, 9 апреля 2022 года компания из девяти человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки „Сургутская“ реки „Обь“ к острову „Раздорный“, пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести», — сообщается на сайте СК региона. Ранее URA.RU писало о том, что из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, а в самом здании разрушилась кирпичная стена. Пострадавших доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО сотрудники Следственного управления СК РФ по Югре возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух мужчин в результате провала под лед снегоходов. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. «По версии следствия, 9 апреля 2022 года компания из девяти человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки „Сургутская“ реки „Обь“ к острову „Раздорный“, пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести», — сообщается на сайте СК региона. Ранее URA.RU писало о том, что из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, а в самом здании разрушилась кирпичная стена. Пострадавших доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха.