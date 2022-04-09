09 апреля 2022
08 апреля 2022
07 апреля 2022

Жители ХМАО пропали без вести, катаясь на снегоходах по реке

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , снегоход
По факту исчезновения двоих мужчин в Сургутском районе возбуждено уголовное дело Фото:

В ХМАО сотрудники Следственного управления СК РФ по Югре возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух мужчин в результате провала под лед снегоходов. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

«По версии следствия, 9 апреля 2022 года компания из девяти человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки „Сургутская“ реки „Обь“ к острову „Раздорный“, пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести», — сообщается на сайте СК региона.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, а в самом здании разрушилась кирпичная стена. Пострадавших доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха.

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В ХМАО сотрудники Следственного управления СК РФ по Югре возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух мужчин в результате провала под лед снегоходов. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства. «По версии следствия, 9 апреля 2022 года компания из девяти человек на 3 снегоходах двигалась по льду протоки „Сургутская“ реки „Обь“ к острову „Раздорный“, пренебрегая правилами безопасности и не учитывая погодные условия и толщину льда. Из-за недостаточной толщины льда снегоходы провалились под лед, 7 человек, в том числе двое несовершеннолетних, смогли выбраться на лед, а двое мужчин в возрасте 36 и 46 лет пропали без вести», — сообщается на сайте СК региона. Ранее URA.RU писало о том, что из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, а в самом здании разрушилась кирпичная стена. Пострадавших доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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