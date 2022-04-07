Пострадавших во время взрыва в Нижневартовске доставили в Пыть-Ях

08 апреля 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Пострадавших во время взрыва газа в Нижневартовске увезли в Пыть-Ях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Трех пострадавших во время взрыва газа на насосной станции в Нижневартовске доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. «Трое из пострадавших доставлены в ожоговый центр. Они получили сильные ожоги», — сказали в пресс-службе. Информация о состоянии пациентов уточняется. В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что двое из доставленных в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «Оставшиеся двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медицинская помощь всем оказывается в полном объеме», — заверили в окружном департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии и были доставлены в окружную клиническую больницу города. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трех пострадавших во время взрыва газа на насосной станции в Нижневартовске доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. «Трое из пострадавших доставлены в ожоговый центр. Они получили сильные ожоги», — сказали в пресс-службе. Информация о состоянии пациентов уточняется. В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что двое из доставленных в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «Оставшиеся двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медицинская помощь всем оказывается в полном объеме», — заверили в окружном департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии и были доставлены в окружную клиническую больницу города. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва.