07 апреля 2022

Пострадавших во время взрыва в Нижневартовске доставили в Пыть-Ях

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших во время взрыва газа в Нижневартовске увезли в Пыть-Ях Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

Трех пострадавших во время взрыва газа на насосной станции в Нижневартовске доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

«Трое из пострадавших доставлены в ожоговый центр. Они получили сильные ожоги», — сказали в пресс-службе. Информация о состоянии пациентов уточняется.

В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что двое из доставленных в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «Оставшиеся двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медицинская помощь всем оказывается в полном объеме», — заверили в окружном департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии и были доставлены в окружную клиническую больницу города. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва.

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Трех пострадавших во время взрыва газа на насосной станции в Нижневартовске доставили в ожоговое отделение окружной клинической больницы Пыть-Яха. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе медицинского учреждения. «Трое из пострадавших доставлены в ожоговый центр. Они получили сильные ожоги», — сказали в пресс-службе. Информация о состоянии пациентов уточняется. В департаменте здравоохранения ХМАО рассказали, что двое из доставленных в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. «Оставшиеся двое пострадавших продолжают получать медицинскую помощь в Нижневартовской окружной клинической больнице. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Медицинская помощь всем оказывается в полном объеме», — заверили в окружном департаменте. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Четверо из них оказались в тяжелом состоянии и были доставлены в окружную клиническую больницу города. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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