Казахстан открыл границы для граждан России

11 апреля 2022 в 02:49 Размер текста - 17 +

Отменены все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Казахстан открыл свои сухопутные и воздушные границы с Россией. Соответствующее решение было принято казахстанской межведомственной комиссией (МВК) по нераспространению коронавируса 6 апреля. «Казахстан снял ограничения по сухопутной границе с Киргизией, Узбекистаном и Россией. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики», — сообщила пресс-служба, пишет ТАСС. Те, кто приезжает в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны показать справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР сроком действия не более трое суток. Исключение сделано для детей младше пяти лет и для получивших прививку от коронавируса в Казахстане. Сообщается, что две страны работают над взаимным признанием паспортов о вакцинации. В конце марта правительство России объявило о снятии ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу с Казахстаном. Они были открыты для перемещения с 0:00 по московскому времени 30 марта 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Казахстан открыл свои сухопутные и воздушные границы с Россией. Соответствующее решение было принято казахстанской межведомственной комиссией (МВК) по нераспространению коронавируса 6 апреля. «Казахстан снял ограничения по сухопутной границе с Киргизией, Узбекистаном и Россией. Межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики», — сообщила пресс-служба, пишет ТАСС. Те, кто приезжает в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны показать справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР сроком действия не более трое суток. Исключение сделано для детей младше пяти лет и для получивших прививку от коронавируса в Казахстане. Сообщается, что две страны работают над взаимным признанием паспортов о вакцинации. В конце марта правительство России объявило о снятии ограничений на перемещение через сухопутную государственную границу с Казахстаном. Они были открыты для перемещения с 0:00 по московскому времени 30 марта 2022 года.