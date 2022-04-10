10 апреля 2022

РИА «Новости»: над Крымом сбили украинский беспилотник

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Форум Армия-2021 на полигоне Свердловский. Екатеринбург, ввс, боевые самолеты
В Крыму сбили украинский беспилотник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник сбит на севере Крыма в районе поселка Таврический. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах республики.

«По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что беспилотник был бит в районе поселка Таврический.

Ранее «Известия» сообщали, что в Таврическом был обнаружен снаряд, прилетевший, предположительно, со стороны Украины. В некоторых домах повыбивало окна. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.

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Украинский беспилотник сбит на севере Крыма в районе поселка Таврический. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах республики. «По предварительной информации, системой ПВО на севере Крыма был сбит украинский беспилотник», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что беспилотник был бит в районе поселка Таврический. Ранее «Известия» сообщали, что в Таврическом был обнаружен снаряд, прилетевший, предположительно, со стороны Украины. В некоторых домах повыбивало окна. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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