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Жители Уктуса и Химмаша провели утро в пробках

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, пробка, виды екатеринбурга, виды города
Утром 11 апреля восьмибалльные пробки были замечены в районе строительства ТЦ «Золотой» Фото:

Жители отдаленных районов Екатеринбурга продолжают проводить утро в пробках. Как рассказал корреспондент URA.RU, утром 11 апреля восьмибалльные пробки были отмечены в районе строительства ТЦ «Золотой» и на параллельном проезде по улице Луганской со стороны Кольцово из-за частичного перекрытия дороги.

«В сторону Уктуса проезжают быстро, а вот в сторону центра пробка. При этом горлышко (сужение проезжей части, прим. URA.RU) они не убрали, строители есть, техника тоже, но только лишь на стороне, которая ближе к „Золотому“», — сообщает корреспондент агентства.

Ранее сообщалось, что мэрия поставила ультиматум подрядчику, строящему эстакаду на Щербакова. На его выбор было освободить Щербакова либо ускорить работы, так как все обещанные сроки подошли к концу. При этом горадминистрация планировала перекрыть Кольцовскую развязку (пересечение Луганской и Базового) 10 апреля для проведения работ по реконструкции дорожного полотна, но этого не случилось.

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Жители отдаленных районов Екатеринбурга продолжают проводить утро в пробках. Как рассказал корреспондент URA.RU, утром 11 апреля восьмибалльные пробки были отмечены в районе строительства ТЦ «Золотой» и на параллельном проезде по улице Луганской со стороны Кольцово из-за частичного перекрытия дороги. «В сторону Уктуса проезжают быстро, а вот в сторону центра пробка. При этом горлышко (сужение проезжей части, прим. URA.RU) они не убрали, строители есть, техника тоже, но только лишь на стороне, которая ближе к „Золотому“», — сообщает корреспондент агентства. Ранее сообщалось, что мэрия поставила ультиматум подрядчику, строящему эстакаду на Щербакова. На его выбор было освободить Щербакова либо ускорить работы, так как все обещанные сроки подошли к концу. При этом горадминистрация планировала перекрыть Кольцовскую развязку (пересечение Луганской и Базового) 10 апреля для проведения работ по реконструкции дорожного полотна, но этого не случилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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