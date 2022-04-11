В Совфеде спрогнозировали отмену санкций против России

России и США нужен сценарий выхода из кризиса, считает Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Когда риски Запада от введения санкций против России станут слишком высокими, страны выйдут на компромисс по их снятию. Такое мнение высказал сенатор Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Нужен сценарий выхода из кризиса, который бы каждая сторона не посчитала своим поражением. Если и когда США удастся протрезветь и отойти от такой логики [санкций], то варианты урегулирования будут возникать. Когда системные риски для Запада от продолжения и расширения конфликта станут перевешивать ожидаемые плюсы от все более отдаленной победы над Россией, могут начаться поиски способов выдать компромиссы за „сокрушительную победу демократии“», — сказал Косачев в беседе с РИА «Новости».

Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель этих санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». При этом, как отметили российские власти, все санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Это привело к тому, что ряд стран Евросоюза выступил против антироссийских санкций.