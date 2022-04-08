Жители 10 городов ЯНАО приносили для солдат теплые вещи, продукты и медикаменты Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители ЯНАО отправили российским военнослужащим, которые участвую в спецоперации на Украине, посылки с теплым вещами и продуктами. Это уже втора акция, в которой приняло участие10 городов Ямала, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» организатор сбора, общественник Игорь Заборовский.

«Всем спасибо! Сбор вещей для посылки солдатам завершен! Собранные вами посылки солдатам выехали из Надыма! По пути будем заезжать в населенные пункты, где будет осуществляться догрузка собранных коробок. Нам предстоит преодолеть около 5000 км», — написал активист.

Второй этап акции шел на протяжении недели. Жители Салехарда, Лабытнанги, Аксарки, Надыма, Пангод, Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко и Ноябрьска приносили в пункты сбора одежду, продукты, медикаменты и вещи первой необходимости.

«Спасибо всем, кто не остался в стороне! Вы сделали еще одно очень большое и важное дело! Отдельно хочу поблагодарить всех наших добровольцев, кто помогал собирать, считать, сортировать, упаковывать и грузить! Получившийся результат — это работа большой команды неравнодушных людей, которые своих не бросают», — подчеркнул Заборовский.

Ранее сообщалось, что первый сбор посылок прошел в марте месяце. Жители ЯНАО запустили акцию для, того чтобы поддержать военнослужащих РФ, которые защищают интересы страны. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, она несет освободительный характер, цель операции — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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