Песков оценил риски дефолта в России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Объективных причин для дефолта нет, считает Дмитрий Песков Фото:

В России может быть «рукотворный» дефолт, однако объективных причин для этого нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Вопрос к правительству. Может быть технический, рукотворный дефолт. Однозначно, что объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает потенциалом, но неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Минфине РФ обезопасили Россию от дефолта, выкупив за рубли выпуск еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Глава министерства Антон Силуанов отметил, что Запад «всеми силами пытается довести Россию до дефолта», передает телеканал 360. Министр подчеркнул, что Россия продолжает выполнять все свои обязательства.

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В России может быть «рукотворный» дефолт, однако объективных причин для этого нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вопрос к правительству. Может быть технический, рукотворный дефолт. Однозначно, что объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает потенциалом, но неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Минфине РФ обезопасили Россию от дефолта, выкупив за рубли выпуск еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Глава министерства Антон Силуанов отметил, что Запад «всеми силами пытается довести Россию до дефолта», передает телеканал 360. Министр подчеркнул, что Россия продолжает выполнять все свои обязательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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