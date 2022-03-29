Минфин обезопасил Россию от дефолта

29 марта 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Министерство России объявило досрочный выкуп за рубли выпуск еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Так предполагается обезопасить Россию от дефолта. Об этом информация появилась на официальном сайте ведомства. «Минфин России информирует о проведении выкупа облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости», — сообщается на сайте Минфина. Причиной выкупа облигаций стали заявления Евросоюза и США, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Такой ответ последовал в сторону России из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее сообщалось, что Россия имеет необходимые средства и потенциал для того, чтобы избежать дефолта в стране. Минфин РФ погасил все долги и избежал дефолта. Также министерство не нарушило сроки погашения задолженностей. До этого издание Bloomberg заявляло, что 16 марта в стране настанет дефолт в иностранной валюте. Кроме того, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила возможность дефолта в России из-за санкций со стороны стран Запада.