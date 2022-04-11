В Кремле раскрыли переговоры о вступлении России в НАТО

11 апреля 2022 в 14:38 Размер текста - 17 +

Путин обсуждал с США вступление в НАТО, однако фактически эту инициативу отвергли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший президент США Билл Клинтон разговаривал с главой РФ Владимиром Путиным о вступлении России в НАТО, однако американская сторона прямо говорила, что это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. Де факто говорилось, что двери закрыты, потому что это принципиально невозможно», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин рассказывал об этом разговоре с Клинтоном. По его словам, он состоялся в 2000 году во время визита главы США в Москву. Инициативу о вступлении высказал Путин, однако Клинтон отреагировал сдержанно. Позднее Клинтон написал авторскую колонку для издания The Atlantic. В ней он утверждает, что с 1993 по 2003 год Путину и его предшественнику Борису Ельцину предлагалось вступить в альянс. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший президент США Билл Клинтон разговаривал с главой РФ Владимиром Путиным о вступлении России в НАТО, однако американская сторона прямо говорила, что это невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мне точно известно, что с американской стороны неоднократно говорилось о невозможности такого членства. Де факто говорилось, что двери закрыты, потому что это принципиально невозможно», — заявил Песков на конференц-колле журналистам, передает корреспондент URA.RU. Ранее Путин рассказывал об этом разговоре с Клинтоном. По его словам, он состоялся в 2000 году во время визита главы США в Москву. Инициативу о вступлении высказал Путин, однако Клинтон отреагировал сдержанно. Позднее Клинтон написал авторскую колонку для издания The Atlantic. В ней он утверждает, что с 1993 по 2003 год Путину и его предшественнику Борису Ельцину предлагалось вступить в альянс.