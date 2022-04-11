К Александру Дубровскому (в центре) появились финансовые претензии у его жены Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

К процессу банкротства Александра Дубровского, сына экс-губернатора Бориса Дубровского подключилась его жена Ирина. Это следует из базы судебных дел. Ранее в качестве кредиторов бизнесмена заявились его сестра и бывший водитель главы семейства.

«Заявление о заявлении размеров требований кредиторов было подано 6 апреля. Заявителем значится Дубровская Ирина Викторовна», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

Решение по заявлению пока не принято. Представители семьи экс-губернатора отказываются от комментариев СМИ.

Дубровский-младший подал заявление о личном банкротстве 6 сентября 2021 года, когда его долги приблизились к 274 млн рублей. Часть из них накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащей бывшему главе региона. Ранее требования к нему выдвинули его сестра Анна Дубровская и фирма «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин.

По мнению источников в бизнес-кругах, активность близких к семье экс-губернатора бизнесменов объясняется желанием избавить предпринимателя от части субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник». Компания контролируется семьей Дубровских и обанкрочена, кредиторы выдвинули к ней требования примерно в 2 млрд рублей.

Скрин: база данных судебных дел