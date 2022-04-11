Молдавия рискует лишиться российского газа из-за долга «Газпрому»

12 апреля 2022 в 01:44 Размер текста - 17 +

«Газпром» может перестать поставлять газ в Молдавию уже с мая 2022 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию в мае 2022 года из-за ее долга «Газпрому». Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в интервью телеканалу Pro TV. «Есть риск, что [Россия] остановит поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», — цитирует Андрея Спыну ТАСС. Вице-премьер уточнил, что Молдавия готова согласовать с «Газпромом» график погашения задолженности после проведения аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз». Отмечается, что стороны договорились, что соглашение о выплате долга будет подписано до 1 мая. Ранее «Газпром» пригрозил отключить Молдавию от поставок газа, если она не оплатит долг. Молдавские политики предложили использовать вместо газа навоз. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что контроль «Газпрома» над «Молдовагазом» не позволяет Кишиневу справиться с энергетическим кризисом в стране. Оператор принадлежит российской компании на 50%, сообщает агентство Nation News. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Россия может перекрыть поставки газа в Молдавию в мае 2022 года из-за ее долга «Газпрому». Об этом заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в интервью телеканалу Pro TV. «Есть риск, что [Россия] остановит поставки газа на основании контракта. Однако молдавские потребители не останутся без газа, так как у нас есть альтернативные поставщики», — цитирует Андрея Спыну ТАСС. Вице-премьер уточнил, что Молдавия готова согласовать с «Газпромом» график погашения задолженности после проведения аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз». Отмечается, что стороны договорились, что соглашение о выплате долга будет подписано до 1 мая. Ранее «Газпром» пригрозил отключить Молдавию от поставок газа, если она не оплатит долг. Молдавские политики предложили использовать вместо газа навоз. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что контроль «Газпрома» над «Молдовагазом» не позволяет Кишиневу справиться с энергетическим кризисом в стране. Оператор принадлежит российской компании на 50%, сообщает агентство Nation News.