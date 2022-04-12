Вступать в ряды ВСУ нужно через американцев Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для того, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил Украины, нужно связываться с представителями США. Один из них прямым текстом заявлял, что это он «здесь командует, а не украинцы». Такое заявление сделал бывший замдиректора французского журнала новостей Paris Match, работавший репортером RT France Режиc Ле Соммье.

«Меня удивило, что для того, чтобы вступить в ряды ВСУ, это нужно делать через американцев. Подошел американец,ветеран войны в Ираке, и сказал: „тут я командую, а не украинцы“», — об этом сообщает telegram-канал Donbass-France.

Соммье отмечает, что сначала хотел выгнать репортеров, был груб. Потом приказал достать сим-карты из телефонов и «подписать контракт до конца войны».

Ранее в Пентагоне отметили, что обучение военных Украины действительно проводились, однако делалось это не на ее территории, а в Европе, отмечает Pravda.Ru. Канадские власти с 2014 года финансировали программу тренировок бойцов украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ), пишет Nation News. Канада помогла подготовить 33346 кандидатов в СБУ, среди которых 1951 боец Национальной Гвардии Украины.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими документов, из которых следует, что ВСУ должны были в марте 2022 года начать боевые действия на Донбассе. Кроме того, российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые финансировались США.

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