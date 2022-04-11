СМИ: Канада семь лет готовила украинских нацистов из «Азова»*

11 апреля 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

На обучение украинских националистов Канада потратила почти миллиард долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С 2015 года Канада вложила почти миллиард долларов на обучение более 30 тысяч украинских солдат, в том числе боевиков националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом сообщает Radio-Canada. По данным канадского Министерства национальной обороны, с 2015 года Канада помогла подготовить 33346 кандидатов в СБУ, среди которых 1951 боец Национальной Гвардии Украины, сообщает Radio-Canada. Отмечается, что канадские власти вложили в эту программу более 890 миллионов долларов. Радио также ссылается на обнародованные фотографии, сделанные в Золочевском учебном центре за 2020 год, на которых видны канадские инструкторы и украинские боевики, на военной форме которых есть нашивки «Азова» и войск СС. При этом СМИ подчеркивает, что власти Канады с 2015 года уверяют, что их вооруженные силы никогда не обучали и не будут обучать националистические батальоны и связанные с ними подразделения. В канадском Минобороны на запрос СМИ ответили, что ничего об этом не знают. В украинской Национальной Гвардии отказались отвечать на соответствующий запрос. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

С 2015 года Канада вложила почти миллиард долларов на обучение более 30 тысяч украинских солдат, в том числе боевиков националистического батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ). Об этом сообщает Radio-Canada. По данным канадского Министерства национальной обороны, с 2015 года Канада помогла подготовить 33346 кандидатов в СБУ, среди которых 1951 боец Национальной Гвардии Украины, сообщает Radio-Canada. Отмечается, что канадские власти вложили в эту программу более 890 миллионов долларов. Радио также ссылается на обнародованные фотографии, сделанные в Золочевском учебном центре за 2020 год, на которых видны канадские инструкторы и украинские боевики, на военной форме которых есть нашивки «Азова» и войск СС. При этом СМИ подчеркивает, что власти Канады с 2015 года уверяют, что их вооруженные силы никогда не обучали и не будут обучать националистические батальоны и связанные с ними подразделения. В канадском Минобороны на запрос СМИ ответили, что ничего об этом не знают. В украинской Национальной Гвардии отказались отвечать на соответствующий запрос. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.