В Госдуме ожидают отчета стран СНГ о работе биолабораторий США

08 апреля 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Лидеры стран СНГ должны прояснить, чем занимаются западные биолаборатории на их территории, считает депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия должна поставить вопрос перед своими партнерами по СНГ, перед бывшими республиками Союза ССР о деятельности на их территории западных биолабораторий. Эти объекты несут угрозу всему человечеству, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Когда мы увидели, что в сети биолабораторий на Украине разрабатывалось биологическое оружие, изучались патогенные микроорганизмы, по сравнению с которыми ковид кажется детским садом, стало понятно, что это угроза всему человечеству. Как только мы соберем весь пакет документов по украинским лабораториям, должен состояться диалог руководителей государств, военных биологов, медиков. И должен быть поставлен вопрос: почему они разрешили разместить эти биолаборатории на своей территории», — заявил Водолацкий. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому люди подвергались в течение восьми лет. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна поставить вопрос перед своими партнерами по СНГ, перед бывшими республиками Союза ССР о деятельности на их территории западных биолабораторий. Эти объекты несут угрозу всему человечеству, заявил в интервью URA.RU 1-й зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Когда мы увидели, что в сети биолабораторий на Украине разрабатывалось биологическое оружие, изучались патогенные микроорганизмы, по сравнению с которыми ковид кажется детским садом, стало понятно, что это угроза всему человечеству. Как только мы соберем весь пакет документов по украинским лабораториям, должен состояться диалог руководителей государств, военных биологов, медиков. И должен быть поставлен вопрос: почему они разрешили разместить эти биолаборатории на своей территории», — заявил Водолацкий. Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля. Ее цель — защита жителей Донбасса от геноцида, которому люди подвергались в течение восьми лет. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине.