Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте банка. Такое решение было принято из-за резкого снижения ключевой ставки Центробанком до 17%.
«Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — сообщается на официальном сайте Сбербанка.
Кроме того, банк снизил ставки по вкладам, передает РИА «Новости». Положить деньги на депозит теперь можно только под 16%. Ранее ставка по вкладам составляла 19%.
По словам директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, такое решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ. «Теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — подчеркнул он.
В конце февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это был абсолютны рекорд — в последний раз так резко ставка поднималась в декабре 2014 года, когда она достигла 17%. Повышение ключевой ставки произошло на фоне начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России, кроме того, совместно с США, Канадой и Великобританией он заморозил активы регулятора. Санкции Путин назвал попыткой Запада «отменить Россию».
Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте банка. Такое решение было принято из-за резкого снижения ключевой ставки Центробанком до 17%. «Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — сообщается на официальном сайте Сбербанка. Кроме того, банк снизил ставки по вкладам, передает РИА «Новости». Положить деньги на депозит теперь можно только под 16%. Ранее ставка по вкладам составляла 19%. По словам директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, такое решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ. «Теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — подчеркнул он. В конце февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это был абсолютны рекорд — в последний раз так резко ставка поднималась в декабре 2014 года, когда она достигла 17%. Повышение ключевой ставки произошло на фоне начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России, кроме того, совместно с США, Канадой и Великобританией он заморозил активы регулятора. Санкции Путин назвал попыткой Запада «отменить Россию».