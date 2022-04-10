Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

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Отделение банка «Сбербанк России». Екатеринбург, логотип, сбербанк
Минимальная ставка по потребительскому кредиту в Сбербанке составила 19,9% Фото:
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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте банка. Такое решение было принято из-за резкого снижения ключевой ставки Центробанком до 17%.

«Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — сообщается на официальном сайте Сбербанка.

Кроме того, банк снизил ставки по вкладам, передает РИА «Новости». Положить деньги на депозит теперь можно только под 16%. Ранее ставка по вкладам составляла 19%.

По словам директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, такое решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ. «Теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — подчеркнул он.

В конце февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это был абсолютны рекорд — в последний раз так резко ставка поднималась в декабре 2014 года, когда она достигла 17%. Повышение ключевой ставки произошло на фоне начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России, кроме того, совместно с США, Канадой и Великобританией он заморозил активы регулятора. Санкции Путин назвал попыткой Запада «отменить Россию».

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Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта. Об этом сообщается на официальном сайте банка. Такое решение было принято из-за резкого снижения ключевой ставки Центробанком до 17%. «Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заемщиков составит 19,9%», — сообщается на официальном сайте Сбербанка. Кроме того, банк снизил ставки по вкладам, передает РИА «Новости». Положить деньги на депозит теперь можно только под 16%. Ранее ставка по вкладам составляла 19%. По словам директора дивизиона Сбербанка «Занять и сберегать» Сергея Широкова, такое решение было принято на фоне снижения ключевой ставки Центробанком РФ. «Теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам», — подчеркнул он. В конце февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 20%. Это был абсолютны рекорд — в последний раз так резко ставка поднималась в декабре 2014 года, когда она достигла 17%. Повышение ключевой ставки произошло на фоне начала спецоперации РФ на Украине. О ней президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. Евросоюз запретил проводить любые операции, связанные с управлением активами и резервами Центробанка России, кроме того, совместно с США, Канадой и Великобританией он заморозил активы регулятора. Санкции Путин назвал попыткой Запада «отменить Россию».
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