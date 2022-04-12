Пользователи пожаловались, что не могут установить приложение Сбербанка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из поиска в AppStore для россиян, теперь поиск предлагает загрузить только версии для других стран. Об этом сообщили читатели URA.RU.

Пользователи AppStore сообщили, что у них не появляется для загрузки приложение «Сбербанк Онлайн». При соответствующем запросе в поиске предлагается установить чешскую, венгерскую или белорусскую версию мобильного банка. URA.RU отправило запрос в пресс-службу Сбербанка. На момент публикации материала ответ не получен.

«В связи с введенными санкциями с 12 апреля мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают», — сообщается в telegram-канале Сбербанка.

Ограничений по использованию уже установленного приложения нет, его не нужно удалять, отметили представители банка. Также клиенты могут пользоваться веб-версией Сбербанк Онлайн, адаптированной для смартфонов.

Причиной антироссийских санкций стала спецоперация РФ на Украине. Страны Запада ввели ограничения, которые затронули финансовую сферу. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целью стала «отмена России».

При поиске в App Store появляется чешская версия приложения Скриншот App Store