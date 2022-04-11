Курганский учитель, жаловавшийся Путину, подал в суд на директора

Учитель Владимир Кочеулов подал в суд на экс-директора Звериноголовской школы Фото: Александр Кадников © URA.RU

Учитель Владимир Кочеулов, отстраненный от работы из-за результатов психиатрического освидетельствования, подал в суд на директора Звериноголовской школы (Курганская область) за подложную характеристику. Об этом URA.RU рассказал сам Кочеулов.

«Я подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к директору Звериноголовской школы Айзаде Беркумбаевой по поводу подложной характеристики. Эту отрицательную характеристику руководитель представила врачу-психиатру Курганской психоневрологической больницы, из-за чего меня направили на тестирование, предложили лечь в стационар, а потом отстранили от работы. Суд еще не назначил дату рассмотрения иска. Ответчик уже уволилась», — рассказал Владимир Кочеулов.

По словам Кочеулова, Айзада Беркумбаева на днях уволилась с должности директора Звериноголовской школы и переехала в Курган. В приемной директора школы URA.RU подтвердили, что Беркумбаева уволилась. Временно исполнять обязанности директора будет завуч Марина Ким.

Ранее URA.RU писало, что учитель истории Владимир Кочеулов отстранен от работы 14 декабря 2021 года из-за заключения психиатров. Педагог подал в суд на школу и психбольницу. Он утверждает, что учителя общеобразовательных школ не подлежат обязательному психиатрическому освидетельствованию. Ситуацию с отстранением педагог расценивает, как попытку районных чиновников убрать активиста, защищающего права учителей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего был уволен высокопоставленный чиновник. В суде Кочеулов рассказал, что освидетельствование проводилось с нарушениями. Суд по иску учителя назначен на 21 апреля.

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