17 января 2022

В Кургане профсоюз и чиновники спорят об учителе, писавшем Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане спорят, правомерно ли направили скандального учителя Кочеулова на комиссию к психиатрам Фото:

Курганский профсоюз работников образования назвал категорию учителей, которые должны проходить регулярное психиатрическое освидетельствование. Педагогов общеобразовательных школ в перечне нет. Но департамент образования региона трактует закон иначе, сообщил URA.RU учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов, отстраненный от работы из-за заключения психиатров.

«Психиатрическому освидетельствованию подлежат работники учебно-воспитательных учреждений (работающих с детьми с девиантным поведением), детских и подростковых оздоровительных учреждений, дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов, тренеры, инструкторы по плаванию. Кроме того, работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда», — говорится в ответе профсоюза на запрос уполномоченного по правам человека в Курганской области, который Кочеулов предоставил URA.RU.

Учитель подчеркнул, что его школа не является учебно-воспитательным учреждением. Педагоги школы не получают доплат за вредность. В департаменте образования и науки региона на запрос омбудсмена ответили, что из толкования норм ст. 213 ТК РФ, положений правил и постановления правительства РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» следует, что проходить обязательное обследование у психиатров должны все работники общеобразовательных учреждений. Сам омбудсмен Борис Шалютин пришел к выводу, что это требование не распространяется на педагогов общеобразовательных школ без специфики.

Ранее URA.RU писало, что суд приступил к рассмотрению иска Владимира Кочеулова к Зериноголовской школе и Курганскому психоневрологическому диспансеру. Учитель истории был отстранен от работы 14 декабря 2021 года после результатов психиатрического освидетельствования. Истец уверен, что пострадал из-за борьбы за права учителей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего уволили важного чиновника.

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Курганский профсоюз работников образования назвал категорию учителей, которые должны проходить регулярное психиатрическое освидетельствование. Педагогов общеобразовательных школ в перечне нет. Но департамент образования региона трактует закон иначе, сообщил URA.RU учитель Звериноголовской школы Владимир Кочеулов, отстраненный от работы из-за заключения психиатров. «Психиатрическому освидетельствованию подлежат работники учебно-воспитательных учреждений (работающих с детьми с девиантным поведением), детских и подростковых оздоровительных учреждений, дошкольных учреждений, детских домов, школ-интернатов, тренеры, инструкторы по плаванию. Кроме того, работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда», — говорится в ответе профсоюза на запрос уполномоченного по правам человека в Курганской области, который Кочеулов предоставил URA.RU. Учитель подчеркнул, что его школа не является учебно-воспитательным учреждением. Педагоги школы не получают доплат за вредность. В департаменте образования и науки региона на запрос омбудсмена ответили, что из толкования норм ст. 213 ТК РФ, положений правил и постановления правительства РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» следует, что проходить обязательное обследование у психиатров должны все работники общеобразовательных учреждений. Сам омбудсмен Борис Шалютин пришел к выводу, что это требование не распространяется на педагогов общеобразовательных школ без специфики. Ранее URA.RU писало, что суд приступил к рассмотрению иска Владимира Кочеулова к Зериноголовской школе и Курганскому психоневрологическому диспансеру. Учитель истории был отстранен от работы 14 декабря 2021 года после результатов психиатрического освидетельствования. Истец уверен, что пострадал из-за борьбы за права учителей. Кочеулов стал известен после жалобы президенту РФ Владимиру Путину на невыплату зарплат, после чего уволили важного чиновника.
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