Ветераны-афганцы назвали «Ельцин Центр» «логовом зверя»

Ветераны-афганцы считают, что необходимо переформатировать ЕЦ в центр ветеранов боевых действий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ветеранские организации Свердловской области назвали «Ельцин Центр» «логовом зверя» и потребовали передать здание Уральскому центру ветеранов боевых действий «Отчизна». Текст открытого письма опубликован на официальном сайте свердловской областной организации имени Героя СССР Исламова.

«„Ельцин-центр“ является агрессивной площадкой, служащей больше для объединения оппозиционеров, прозападных либералов и прочих персон с антигосударственной деструктивной позицией. По сути, это сегодня штаб „пятой колонны“ — недаром уральцы прозвали здание „Ельцин Центра“ „логовом зверя“», — говорится в письме ветеранов Афганистана. Его подписали 25 организаций области.

По мнению организации за последние годы «Ельцин Центр» ни раз дискредитировал себя и сформировал в глазах уральцев негативный образ, поэтому на площадке ЕЦ необходимо создать Уральский центр ветеранов боевых действий «ОТЧИЗНА». В своем письме ветераны выступают за денацификацию отдельных структур и объектов внутрь России, в числе которых есть «Ельцин Центр».

Как считают афганцы, учреждение сознательно искажает историю России, проводит сомнительные псевдокультурные общественные мероприятия «по обработке сознания уральской молодежи и школьников идеями либерализма, мультикультурализма, экстремизма». Взамен этого в ЕЦ предлагают разместить военно-патриотические клубы, поисковые и волонтерские отряды, организовать на постоянной основе кинолекторий, концертную площадку, музей памяти воинов-интернационалистов и истории Вооруженных Сил, художественную галерею и многое другое.

Ранее депутата свердловского заксобрания Вячеслава Вегнера предложил закрыть «Ельцин Центр» и создать на его базе Дворец ветеранов. Причина также заключалась в том, что культурная площадка выступила против проведения спецоперации России на Украине с целью денацификации и демилитаризации страны.

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