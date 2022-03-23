Депутат просит Шойгу отдать «Ельцин Центр» под Дворец ветеранов

Депутат напоминает, что «ЕЦ» содержится на деньги государства Фото: Размик Закарян © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» Вячеслав Вегнер предложил закрыть «Ельцин Центр» и создать на его базе Дворец ветеранов. Парламентарий уже подготовил соответствующее письмо на имя главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который входит в попечительский совет «ЕЦ».

Поводом для такого выступления, по словам Вегнера, стал призыв «Ельцин Центра» остановить спецоперацию России по демилитаризации и денацификации Украины. Заявление появилось на сайте учреждения еще 25 февраля. «Давайте еще вспомним, что, когда надо, Борис Николаевич проводил такие спецоперации против прикинувшихся демократами чеченских сепаратистов или против альтернативных демократов из Белого дома, прозванных «красно-коричневой угрозой», — написал депутат на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Ко мне обратились ветераны вооруженных сил, и я по подготовил письмо на имя Шойгу с просьбой рассмотреть вопрос, чтобы из „Ельцин Центра“ сделать большой Дворец ветеранов, людей, которые защищали и защищают Родину, совершают трудовые подвиги. Чтобы они там могли встречаться, рассказывать, танцевать, петь и заниматься патриотическим воспитанием молодежи», — сказал Вегнер в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия должна была пойти на этот шаг, чтобы защитить жителей Донбасса, которые страдали от действий Киева с 2014 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал спецоперацию «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной и у России есть свое мнение».

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