Ельцин Центр призвал остановить войну на Украине

26 февраля 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

Представители Ельцин Центра призвали остановить Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Необходимо остановить военные действия на Украине. Об этом говорится в заявлении екатеринбургского Ельцин-Центра, который был создан в 2008 году под указом президента с целью сохранения и изучения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. «Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — написано в заявлении Ельцин Центра, выложенном на официальном сайте. Представители подчеркнули, что через 30 лет после отказа от наследия СССР, страны оказались по разные стороны линии фронта, и это «немыслимая беда для обеих стран и их народов». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на территории Украины. Он подчеркнул, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. Тем же днем он днем законопроект о всеобщей мобилизации. Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена написали петицию с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Необходимо остановить военные действия на Украине. Об этом говорится в заявлении екатеринбургского Ельцин-Центра, который был создан в 2008 году под указом президента с целью сохранения и изучения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. «Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — написано в заявлении Ельцин Центра, выложенном на официальном сайте. Представители подчеркнули, что через 30 лет после отказа от наследия СССР, страны оказались по разные стороны линии фронта, и это «немыслимая беда для обеих стран и их народов». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на территории Украины. Он подчеркнул, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. Тем же днем он днем законопроект о всеобщей мобилизации. Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена написали петицию с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса.