Ельцин Центр призвал остановить войну на Украине

Необходимо остановить военные действия на Украине. Об этом говорится в заявлении екатеринбургского Ельцин-Центра, который был создан в 2008 году под указом президента с целью сохранения и изучения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина.
«Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — написано в заявлении Ельцин Центра, выложенном на официальном сайте. Представители подчеркнули, что через 30 лет после отказа от наследия СССР, страны оказались по разные стороны линии фронта, и это «немыслимая беда для обеих стран и их народов».
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на территории Украины. Он подчеркнул, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. Тем же днем он днем законопроект о всеобщей мобилизации. Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена написали петицию с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса.
Необходимо остановить военные действия на Украине. Об этом говорится в заявлении екатеринбургского Ельцин-Центра, который был создан в 2008 году под указом президента с целью сохранения и изучения исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина. «Осознавая всю меру ответственности, которая лежит на нас как на гражданах более сильной стороны братоубийственного конфликта, призываем незамедлительно остановить военные действия», — написано в заявлении Ельцин Центра, выложенном на официальном сайте. Представители подчеркнули, что через 30 лет после отказа от наследия СССР, страны оказались по разные стороны линии фронта, и это «немыслимая беда для обеих стран и их народов». Утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о решении провести военную операцию на территории Украины. Он подчеркнул, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому агрессора. Лидер Украины Владимир Зеленский объявил, что разрывает дипломатические отношения с Москвой. Тем же днем он днем законопроект о всеобщей мобилизации. Студенты Высшей школы экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова, РГПУ им. Герцена написали петицию с призывом восстановить мир и помочь жителям Донбасса.