Челябинские предприятия просят льготные кредиты на 31 млрд

Наталья Лугачева заявила, что предприятия работают в стабильном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Треть компаний Челябинской области, которые входят в федеральный перечень системообразующих предприятий, обратились за льготными кредитами на сумму почти 31 млрд рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

«Двенадцать системообразующих предприятий Челябинской области, входящих в федеральный перечень, обратились за получением льготных кредитов»‎, — сообщает пресс-служба областного минэкономразвития. Отмечается, что сумма кредитов составляет 30,898 млрд рублей.

По словам министра экономического развития региона Натальи Лугачевой, в федеральный перечень системообразующих предприятий от региона включено 39 организаций. Организован мониторинг их состояния для выявления рисков в базовых отраслях экономики. Предприятия работают в стабильном режиме, сохраняется полная занятость персонала, уточнила министр.

Среди рисков, с которыми столкнулись системообразующие предприятия, Лугачева отметила рост цен на сырье, комплектующие и расходные материалы, увеличение логистических затрат, вероятность дефицита оборотных средств. По решению российского правительства, системообразующие организации из числа предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли могут получить льготные кредиты в российских банках на срок до 12 месяцев под 11% годовых, а предприятия АПК под 10% годовых.

Проблемы у российского бизнеса начались после жестких санкций, которые ввели страны ЕС, США и ряд других государств против РФ из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х и усилилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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