09 марта 2022

Adidas закроет все магазины в РФ 13 марта

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Магазин Nike. Екатеринбург, адидас, adidas
Adidas закроет розничные магазины в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Бренд спортивной одежды и обуви Adidas закроет все розничные магазины в России с 13 марта. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте бренда.

«Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна», — сообщается на сайте компании.

После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.

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Бренд спортивной одежды и обуви Adidas закроет все розничные магазины в России с 13 марта. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте бренда. «Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна», — сообщается на сайте компании. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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