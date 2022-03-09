Adidas закроет все магазины в РФ 13 марта

10 марта 2022 в 02:55 Размер текста - 17 +

Бренд спортивной одежды и обуви Adidas закроет все розничные магазины в России с 13 марта. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте бренда. «Мы приостанавливаем работу сайта и приложения с 09 марта (с 18:00 по московскому времени) до дальнейшего уведомления. Розничные магазины будут открыты до 13 марта включительно. Вы сможете просматривать товар на сайте и в приложении, но возможность оформления заказа в данный момент недоступна», — сообщается на сайте компании. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. К санкциям также присоединились компании Procter & Gamble и Unilever. Компания Amazon приостановила отправку товаров в Россию.