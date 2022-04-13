Курганские власти объяснили, зачем распродают свое имущество

В регионе имущество продают в различных муниципалитетах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти продают имущество, когда в нем отпадает надобность, но за его продажу можно получить «какие-то деньги». Об этом сообщили представители администрации Шатровского муниципального округа (Курганская область).

«В последнее время в новостных лентах проходит информация о том, что те или иные ведомства продали неиспользуемое здание, подержанный транспорт, пустующее помещение. Действительно, любое имущество должно „работать“, приносить пользу. А если надобность в нем отпала — его необходимо продать и получить какие-то деньги», — указано в посте, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Представители администрации объяснили, что доходы от продажи имущества поступают в местный бюджет. Чтобы понять начальную стоимость собственности власти заказывают его оценку в специализированной организации. После этого, по словам властей, имущество отправляют на аукцион, по результатам которого его сможет приобрести покупатель, готовый заплатить наибольшую цену.

На сайтах местных органов власти регулярно появляются объявления о продаже имущества. Например, в Притобольном районе Курганской области в 2022 году планируют продать три здания детсада и два здания школы.