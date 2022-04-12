Контр-адмирал предрек катастрофу из-за мин Украины в Черном море

12 апреля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

Чаще всего танкеры перевозят нефть и нефтепродукты Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мины, установленные украинскими военнослужащими в акватории Черного моря, могут стать причиной экологической катастрофы, если на них наткнется грузовой танкер. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов. «Это будет ужас. Дело даже не в гибели танкера, а дело в экологических последствиях. Танкеры сейчас бывают очень больше. Я как-то в Новороссийске был года два назад в командировке, там такие танкерюги стояли. Я такие видел только в Сингапуре. Там танкеры по 100 тысяч и более тонн. Представляете сколько на нем топлива? А они пустые не ходят», — сказал Юрий Кириллов. Собеседник агентства сравнил положение дел в Черном море с тем, какая ситуация обстояла с Балтийским морем после Великой Отечественной войны. «Прогнозировали, что восточная Балтика будет закрыта на 20 лет по этой причине. Там, конечно, мины ставили более профессионально, имеется в виду, немецкие, финские и наши. Но самоотверженным трудом моряков, в том числе и немцев заставили тралить, уже через 3-4 года Балтика стала и судоходна и для промысловых судов доступна. Хотя мины еще попадаются кое-где», — уточнил он. Однако, подчеркнул контр-адмирал в отставке, сегодня у моряков улучшены технические способности флота. «Когда разминировали Персидский залив после „Бури в пустыне“ (операция ВС США в Кувейте против Ирака в 1990—1991 годах — прим. URA.RU), разминировали Красное море в районе Суэцкого канала, там все это дело было от одного до трех месяцев. Но там были очень энергичные усилия предприняты. Вообще минирование дело плохое. Оно подрывает экономику, создает угрозу. Мы привыкли на Черное море смотреть как на здравницу, а теперь мины плавают», — добавил эксперт. Ранее в СМИ появилась информация, что боевики нацбатальонов и украинские военные заминировали подступы к порту Мариуполя. По данным ФСБ России, всего в акватории Черного моря военные Украины сбросили от 400 до 500 мин. Как рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Мины, установленные украинскими военнослужащими в акватории Черного моря, могут стать причиной экологической катастрофы, если на них наткнется грузовой танкер. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов. «Это будет ужас. Дело даже не в гибели танкера, а дело в экологических последствиях. Танкеры сейчас бывают очень больше. Я как-то в Новороссийске был года два назад в командировке, там такие танкерюги стояли. Я такие видел только в Сингапуре. Там танкеры по 100 тысяч и более тонн. Представляете сколько на нем топлива? А они пустые не ходят», — сказал Юрий Кириллов. Собеседник агентства сравнил положение дел в Черном море с тем, какая ситуация обстояла с Балтийским морем после Великой Отечественной войны. «Прогнозировали, что восточная Балтика будет закрыта на 20 лет по этой причине. Там, конечно, мины ставили более профессионально, имеется в виду, немецкие, финские и наши. Но самоотверженным трудом моряков, в том числе и немцев заставили тралить, уже через 3-4 года Балтика стала и судоходна и для промысловых судов доступна. Хотя мины еще попадаются кое-где», — уточнил он. Однако, подчеркнул контр-адмирал в отставке, сегодня у моряков улучшены технические способности флота. «Когда разминировали Персидский залив после „Бури в пустыне“ (операция ВС США в Кувейте против Ирака в 1990—1991 годах — прим. URA.RU), разминировали Красное море в районе Суэцкого канала, там все это дело было от одного до трех месяцев. Но там были очень энергичные усилия предприняты. Вообще минирование дело плохое. Оно подрывает экономику, создает угрозу. Мы привыкли на Черное море смотреть как на здравницу, а теперь мины плавают», — добавил эксперт. Ранее в СМИ появилась информация, что боевики нацбатальонов и украинские военные заминировали подступы к порту Мариуполя. По данным ФСБ России, всего в акватории Черного моря военные Украины сбросили от 400 до 500 мин. Как рассказал URA.RU военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Дмитрий Литовкин украинские мины слишком устаревшие и в силу возраста легко отрываются от держащих их якорей и плывут по течению. Некоторые из них уже вылавливают турецкие моряки.