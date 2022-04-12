Под Киевом нашли братскую могилу с десятками погибших

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Акция «Свеча Памяти». Курган, свеча памяти, свеча скорби, акция свеча памяти
В деревне под Киевом нашли массовое захоронение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В деревне под Киевом обнаружена братская могила с десятками погибших. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине.

«Обнаружена новая братская могила с десятками жертв в деревне Бузова под Киевом. Мы привлечем виновных к ответственности», — говорится в twitter-аккаунте посольства США (Twitter заблокирован в России).

На территории Донбасса ранее также было найдено пять стихийных массовых захоронений. Были эксгумированы останки 295 мирных граждан, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных, передает RT. Как ранее сообщило Минобороны РФ, Украина готовит постановочные съемки с «массовыми жертвами» от рук ВС РФ, напоминает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Так URA.RU писало о том, как тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами действий ВСУ.

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В деревне под Киевом обнаружена братская могила с десятками погибших. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине. «Обнаружена новая братская могила с десятками жертв в деревне Бузова под Киевом. Мы привлечем виновных к ответственности», — говорится в twitter-аккаунте посольства США (Twitter заблокирован в России). На территории Донбасса ранее также было найдено пять стихийных массовых захоронений. Были эксгумированы останки 295 мирных граждан, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных, передает RT. Как ранее сообщило Минобороны РФ, Украина готовит постановочные съемки с «массовыми жертвами» от рук ВС РФ, напоминает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Так URA.RU писало о том, как тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами действий ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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