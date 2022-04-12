Под Киевом нашли братскую могилу с десятками погибших

12 апреля 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

В деревне под Киевом нашли массовое захоронение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В деревне под Киевом обнаружена братская могила с десятками погибших. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине. «Обнаружена новая братская могила с десятками жертв в деревне Бузова под Киевом. Мы привлечем виновных к ответственности», — говорится в twitter-аккаунте посольства США (Twitter заблокирован в России). На территории Донбасса ранее также было найдено пять стихийных массовых захоронений. Были эксгумированы останки 295 мирных граждан, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных, передает RT. Как ранее сообщило Минобороны РФ, Украина готовит постановочные съемки с «массовыми жертвами» от рук ВС РФ, напоминает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Так URA.RU писало о том, как тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами действий ВСУ. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В деревне под Киевом обнаружена братская могила с десятками погибших. Об этом сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине. «Обнаружена новая братская могила с десятками жертв в деревне Бузова под Киевом. Мы привлечем виновных к ответственности», — говорится в twitter-аккаунте посольства США (Twitter заблокирован в России). На территории Донбасса ранее также было найдено пять стихийных массовых захоронений. Были эксгумированы останки 295 мирных граждан, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных, передает RT. Как ранее сообщило Минобороны РФ, Украина готовит постановочные съемки с «массовыми жертвами» от рук ВС РФ, напоминает телеканал 360. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Так URA.RU писало о том, как тысячи мирных жителей Мариуполя стали жертвами действий ВСУ.