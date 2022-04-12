Свердловские зоомагазины меняют импортные корма на отечественные

В одном из магазинов директор заверяет, что россияне не покупают импортные корма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В свердловских магазинах зарубежные корма для домашних питомцев заменяют на российские аналоги из-за роста цен. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали директоры нескольких магазинов с зоотоварами в Екатеринбурге.

«Импортные корма дорожают, их не берут. Поэтому мы их меняем на российские аналоги, несколько дешевле», — сообщила агентству владелец магазина «Мокрый нос» Дарья Воробьева. На полках в ее магазине выставлены такие российские корма, как Carmy, Best Dinner, Sirius и Mr.Buffalo.

В одном из магазинов «Матроскин» директор заверяет, что торговать такими кормами весьма невыгодно. «Мы закупаем импортные корма, а их не берут. Когда начали заменять их российскими аналогами, вот тогда-то и поняли, что выгоднее работать так», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, корм простаивает месяцами до тех пор, пока его не приобретут покупатели.

Ранее ветеринарный врач клиники «Ветпульс» Ольга Федорова рассказала, как правильно менять для своего питомца рацион. По ее словам, в течение нескольких недель питомцу нужно добавлять новый корм в старый небольшими порциями. Однако для смены рациона тех питомцев, которым нужен особенный уход и диеты, необходимо обратиться к специалисту.

Потребность в импортозамещении у свердловчан появилась из-за западных санкций, которые были введены в ответ на спецоперацию России на Украине. Компании Nestle (в группу входят корма Purina — One, Pro Plan, Friskies, Felix, Gourmet, Dentalife, DogChow, CatChow) и Mars (Pedigree, Chappi, Whiskas, Royal Canin, Kitekat и Sheba) изменили условия работы на российском рынке, повысив на ряд товаров стоимость или приостановив поставки в Россию. Однако, по словам президента РФ Владимира Путина, санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов. Российский лидер заявил, что ограничения были бы введены в любом случае.

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