Ветеринар рассказал, чем заменить дорожающие импортные корма

Труднее изменить рацион для тех питомцев, у которых особая ветеринарная диета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Чтобы заменить дорожающий иностранный корм для животных, не нуждающихся в особых диетах, можно постепенно перевести питомца на отечественный аналог. Такое мнение в разговоре с корреспондентом URA.RU высказала ветеринарный врач клиники «Ветпульс» Ольга Федорова.

«Для животных, которые не имеют показаний к применению ветеринарных диет, подобрать корм не так уж сложно, главное осуществлять переход плавно, путем постепенного замещения старого корма новым, поначалу смешивая их. Корма нашего производства также имеют премиальные, суперпремиальные и холистик классы, поэтому выбирать можно, учитывая то, чем кормили ранее», — рассказала ветеринар.

Труднее изменить рацион для тех питомцев, у которых особая ветеринарная диета. Для смены плана питания у таких животных, необходимо обратиться к ветврачу, советует Ольга Федорова.

Владелец магазина «Мокрый нос» в Екатеринбурге Дарья Воробьева сообщает, что в их сеть в скором времени будут организованы поставки российских кормов. «У нас на полках есть два вида — Sirius и Best Dinner. Сейчас также мы рассматриваем и других отечественных производителей, смотрим по составу, чтобы наладить поставку аналогичных импортным», — рассказала Воробьева.

Ранее сообщалось, что компании Nestle (в группу входят корма Purina — One, Pro Plan, Friskies, Felix, Gourmet, Dentalife, DogChow, CatChow) и Mars (Pedigree, Chappi, Whiskas, Royal Canin, Kitekat и Sheba) изменили условия работы на российском рынке. Это произошло из-за объявленных Западом санкций в ответ на специальную операцию России на территории Украины. Однако российские власти считают, что запад выстраивал такую агрессивную политику в отношении РФ с начала 1990-х годов для того, чтобы «подмять» под себя страну.

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