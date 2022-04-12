Минобороны РФ: российские военные уничтожили в бою 120 солдат ВСУ 12 апреля 2022 в 22:30 Размер текста - 17 + Военные уничтожили 120 бойцов ВСУ в ЛНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нанесли удары по механизированной бригаде ВСУ, уничтожив 120 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районе населенного пункта Попасная в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также поражены 38 украинских военных объектов, в том числе — склад боеприпасов Тошковка в Луганской области. Сбиты два беспилотника над Очаковым и Николаевым. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Российские военные нанесли удары по механизированной бригаде ВСУ, уничтожив 120 солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районе населенного пункта Попасная в Луганской области российскими артиллерийскими подразделениями нанесены огневые удары по шести опорным пунктам подразделений 24-й украинской отдельной механизированной бригады. В результате ударов уничтожено более 120 человек личного состава соединения», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Также поражены 38 украинских военных объектов, в том числе — склад боеприпасов Тошковка в Луганской области. Сбиты два беспилотника над Очаковым и Николаевым. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях. Как сообщало Минобороны РФ, по итогам первого этапа спецоперации под полным контроль были взяты Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям