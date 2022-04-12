Журналист Кот предрек появление мафиозного синдиката в Европе

Украинские беженцы вернутся в Европу с западным оружием и организуют мафиозный синдикат в странах Евросоюза. Такое мнение высказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.
Украинцы, бегущие в Европу, будут забирать с собой западное оружие, которое ранее поставлялось Украине, рассказал Nation News Юрий Кот. «Они либо пополнят ряды уже существующей в Европе мафии, либо создадут свою украинскую», — добавил журналист.
Он отметил, что Запад еще не понял «в какую сказку» он попал. Украинцы еще загнобят европейцев и заставят их платить дань, считает Кот.
Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.
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Украинские беженцы вернутся в Европу с западным оружием и организуют мафиозный синдикат в странах Евросоюза. Такое мнение высказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Украинцы, бегущие в Европу, будут забирать с собой западное оружие, которое ранее поставлялось Украине, рассказал Nation News Юрий Кот. «Они либо пополнят ряды уже существующей в Европе мафии, либо создадут свою украинскую», — добавил журналист. Он отметил, что Запад еще не понял «в какую сказку» он попал. Украинцы еще загнобят европейцев и заставят их платить дань, считает Кот. Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.