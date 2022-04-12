12 апреля 2022

Журналист Кот предрек появление мафиозного синдиката в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, мариуполь, война, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Немалая часть оружия вернется обратно в Европу в руках украинских беженцев, считает Юрий Кот Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Украинские беженцы вернутся в Европу с западным оружием и организуют мафиозный синдикат в странах Евросоюза. Такое мнение высказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот.

Украинцы, бегущие в Европу, будут забирать с собой западное оружие, которое ранее поставлялось Украине, рассказал Nation News Юрий Кот. «Они либо пополнят ряды уже существующей в Европе мафии, либо создадут свою украинскую», — добавил журналист.

Он отметил, что Запад еще не понял «в какую сказку» он попал. Украинцы еще загнобят европейцев и заставят их платить дань, считает Кот.

Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Украинские беженцы вернутся в Европу с западным оружием и организуют мафиозный синдикат в странах Евросоюза. Такое мнение высказал лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот. Украинцы, бегущие в Европу, будут забирать с собой западное оружие, которое ранее поставлялось Украине, рассказал Nation News Юрий Кот. «Они либо пополнят ряды уже существующей в Европе мафии, либо создадут свою украинскую», — добавил журналист. Он отметил, что Запад еще не понял «в какую сказку» он попал. Украинцы еще загнобят европейцев и заставят их платить дань, считает Кот. Ранее газета The New York Times сообщила, что украинские беженцы оказались не нужны в Европе — их не хотят устраивать на работу. По данным ООН, на 10 марта Украину покинули более 2,3 млн человек. Число беженцев из Украины в Россию превысило 400 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...