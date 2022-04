NYT: украинские беженцы не нужны в Европе

Знание чешского языка обязательно для беженцев с Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские беженцы не нужны в Чехии. Там растет число украинцев, которые возвращаются домой. Об этом сообщает газета The New York Times. «Мы никому не нужны», — сказала Оксана. «Учителя никому не нужны. Знание чешского языка обязательно. Они были бы готовы взять меня уборщицей, но даже тогда мне нужно было бы найти жилье», — передает жалобы женщины, не пожелавшей назвать свою фамилию газета The New York Times. Наплыв беженцев в Европу начался после объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля вынужденной спецоперации на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. В СМИ продолжают появляться свидетельства того, как украинские националисты убивают мирных жителей, размещая огневые позиции в жилых домах, маскируя технику в жилой застройке. Ранее сообщалось, что многие жители западных стран опасаются, что их зарплаты уменьшатся. По их мнению, это может произойти на фоне того, что приезжие из Восточной Европы готовы работать за небольшие деньги.

