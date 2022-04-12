Василий Уткин заступился за гонщика, показавшего нацистский жест. «Оставьте ребенка в покое»

13 апреля 2022 в 00:40 Размер текста - 17 +

Гонщик Артем Северюхин не имел в виду ничего дурного, когда показывал «римский салют», считает Василий Уткин Фото: Александр Мамаев © URA.RU Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заступился за 15-летнего спортивного гонщика из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артема Северюхина. Ранее на награждении спортсмен показал «римский салют», который был расценен как нацистский жест. «Оставьте ребенка (Артема Северюхина — прим. URA.RU) в покое. Он просто немного не разобрался. Он действительно не имел в виду ничего дурного», — написал Василий Уткин в своем telegram-канале. Журналист вспомнил случай, когда «римским салютом» отпраздновал свой гол итальянский футболист Паоло Ди Канио, за что ему был выписан штраф. «Готов поспорить, что Артем Северюхин, живя в Италии, болеет за Лацио», — добавил он, намекая на то, что гонщик просто повторил жест футболиста. По мнению Василия Уткина, применять серьезные санкции против уральского спортсмена не стоит. «Это все равно, что наказывать пятилетнего ребенка, который впервые принес из детского сада домой первый шумный детский мат», — резюмировал спортивный комментатор. Ранее сообщалось, что гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Шведская команда Ward Racing расторгла контракт с Северюхиным из-за этого жеста. Сам спортсмен заявил, что лишь благодарил свою команду и не предусмотрел, что этот жест могут расценить как «нехороший». Глава Федерации автомобильного спорта Свердловской области Евгений Фомичев заявил URA.RU, что «римский салют», показанный Северюхиным, отличается от фашистского приветствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Спортивный комментатор и журналист Василий Уткин заступился за 15-летнего спортивного гонщика из Верхней Пышмы (Свердловская область) Артема Северюхина. Ранее на награждении спортсмен показал «римский салют», который был расценен как нацистский жест. «Оставьте ребенка (Артема Северюхина — прим. URA.RU) в покое. Он просто немного не разобрался. Он действительно не имел в виду ничего дурного», — написал Василий Уткин в своем telegram-канале. Журналист вспомнил случай, когда «римским салютом» отпраздновал свой гол итальянский футболист Паоло Ди Канио, за что ему был выписан штраф. «Готов поспорить, что Артем Северюхин, живя в Италии, болеет за Лацио», — добавил он, намекая на то, что гонщик просто повторил жест футболиста. По мнению Василия Уткина, применять серьезные санкции против уральского спортсмена не стоит. «Это все равно, что наказывать пятилетнего ребенка, который впервые принес из детского сада домой первый шумный детский мат», — резюмировал спортивный комментатор. Ранее сообщалось, что гонщик Артем Северюхин продемонстрировал жест, который походил на приветствие нацистов. Шведская команда Ward Racing расторгла контракт с Северюхиным из-за этого жеста. Сам спортсмен заявил, что лишь благодарил свою команду и не предусмотрел, что этот жест могут расценить как «нехороший». Глава Федерации автомобильного спорта Свердловской области Евгений Фомичев заявил URA.RU, что «римский салют», показанный Северюхиным, отличается от фашистского приветствия.