В свердловской федерации объяснили нацистский жест гонщика

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Пейнтбол от радио Максимум. Екатеринбург, картинг
Чемпионат Европы по картингу закончился скандалом (архивное фото) Фото:

Глава Федерации автомобильного спорта Свердловской области Евгений Фомичев не увидел в жесте своего подопечного — гонщика Артема Северюхина — ничего предосудительного и посчитал это приветствием от спортсмена поклонникам, отправленным от сердца. Таким мнением руководитель поделился с URA.RU.

«Я вообще не увидел ничего предосудительного, это просто передача от сердца всем, кто ему помогал, и все. Кто уж там увидел, какие фашистские знаки? Фашистский знак — это рука вверх без прикладывания к сердцу. Как у пацанов бывает? Кто-то показал какую-то рожу, он на это ответил, мелкая моторика рук сработала вот так. 15 лет парнишке, он от горшка-то оторвался недавно! Серьезно относиться к этому я бы не стал», — сказал Евгений Фомичев.

Спортсмен добавил, что юный гонщик и его семья постоянно живут за рубежом, где парень выступает в международных соревнованиях. «Иначе невозможно заниматься серьезно картингом. Он два этапа выиграл в Европе», — объяснил Фомичев.

Ранее 15-летний гонщик из Верхней Пышмы Артем Северюхин — победитель первого этапа Чемпионата Европы по картингу — продемонстрировал «римский салют». Многие расценили жест как нацистское приветствие. Шведская команда Ward Racing расторгла договор со свердловским спортсменом, а Международная автомобильная ассоциация (FIA) начала расследование о неприемлемом поведении Северюхина.

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Глава Федерации автомобильного спорта Свердловской области Евгений Фомичев не увидел в жесте своего подопечного — гонщика Артема Северюхина — ничего предосудительного и посчитал это приветствием от спортсмена поклонникам, отправленным от сердца. Таким мнением руководитель поделился с URA.RU. «Я вообще не увидел ничего предосудительного, это просто передача от сердца всем, кто ему помогал, и все. Кто уж там увидел, какие фашистские знаки? Фашистский знак — это рука вверх без прикладывания к сердцу. Как у пацанов бывает? Кто-то показал какую-то рожу, он на это ответил, мелкая моторика рук сработала вот так. 15 лет парнишке, он от горшка-то оторвался недавно! Серьезно относиться к этому я бы не стал», — сказал Евгений Фомичев. Спортсмен добавил, что юный гонщик и его семья постоянно живут за рубежом, где парень выступает в международных соревнованиях. «Иначе невозможно заниматься серьезно картингом. Он два этапа выиграл в Европе», — объяснил Фомичев. Ранее 15-летний гонщик из Верхней Пышмы Артем Северюхин — победитель первого этапа Чемпионата Европы по картингу — продемонстрировал «римский салют». Многие расценили жест как нацистское приветствие. Шведская команда Ward Racing расторгла договор со свердловским спортсменом, а Международная автомобильная ассоциация (FIA) начала расследование о неприемлемом поведении Северюхина.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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