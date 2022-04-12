СМИ: американцы пожаловались на проблемы из-за цен на газ

13 апреля 2022 в 02:19 Размер текста - 17 +

Почти половина американцев испытывает финансовые проблемы из-за подорожания топлива Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Почти половина американцев испытывает финансовые проблемы из-за подорожания топлива. Результаты таких исследований среди граждан США приводит международная исследовательская компания Ipsos совместно с ABC News. «Часть американцев (49%) говорит, что недавнее повышение цен на газ вызвало финансовые трудности для них или кого-то в их семье, в том числе 21%, которые описывают это как „серьезные“ трудности. Люди со средним образованием или ниже (29%) и американцы из числа меньшинств (28%), скорее всего, столкнутся с серьезными трудностями», — пишет Ipsos. Кроме этого, у респондентов спросили об их отношении к американской политике. Так, 45% опрошенных поддержали политику президента США Джо Байдена в ситуации с Украиной, 53% высказали неодобрение, а 2% затруднились с ответом. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Почти половина американцев испытывает финансовые проблемы из-за подорожания топлива. Результаты таких исследований среди граждан США приводит международная исследовательская компания Ipsos совместно с ABC News. «Часть американцев (49%) говорит, что недавнее повышение цен на газ вызвало финансовые трудности для них или кого-то в их семье, в том числе 21%, которые описывают это как „серьезные“ трудности. Люди со средним образованием или ниже (29%) и американцы из числа меньшинств (28%), скорее всего, столкнутся с серьезными трудностями», — пишет Ipsos. Кроме этого, у респондентов спросили об их отношении к американской политике. Так, 45% опрошенных поддержали политику президента США Джо Байдена в ситуации с Украиной, 53% высказали неодобрение, а 2% затруднились с ответом. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 года. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте — уже 54%.