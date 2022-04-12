Экс-депутат Рады Илья Кива объяснил задержание Медведчука

13 апреля 2022 в 02:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пытается отвести внимание от гибели украинских националистов, считает Илья Кива Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президенту Украины Владимиру Зеленскому был нужен «громкий информационный повод», чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе, потому он решил сообщить об аресте лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил отстраненный от должности депутат Верховной Рады Илья Кива. «Не могу пока комментировать ситуацию о задержании Медведчука, нет достоверной информации. Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель „Азова“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) и морских пехотинцев в Мариуполе», — написал Кива в своем telegram-канале. По мнению экс-депутата Рады, Медведчук мог все это время находиться в руках службы безопасности Украины (СБУ), до нужного момента. И когда возникла необходимость увести внимание общественности, сообщили о якобы проведении «блестящей» операции и задержании лидера пророссийской оппозиционной партии Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене, в связи с чем его объявили в международный розыск. Во вторник Зеленский сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) арестовала Медведчука. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому был нужен «громкий информационный повод», чтобы отвести внимание от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе, потому он решил сообщить об аресте лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил отстраненный от должности депутат Верховной Рады Илья Кива. «Не могу пока комментировать ситуацию о задержании Медведчука, нет достоверной информации. Знаю точно, что Зеленскому нужен был громкий информационный повод, который перебьет слив и гибель „Азова“ (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) и морских пехотинцев в Мариуполе», — написал Кива в своем telegram-канале. По мнению экс-депутата Рады, Медведчук мог все это время находиться в руках службы безопасности Украины (СБУ), до нужного момента. И когда возникла необходимость увести внимание общественности, сообщили о якобы проведении «блестящей» операции и задержании лидера пророссийской оппозиционной партии Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. Он подозревается в госизмене, в связи с чем его объявили в международный розыск. Во вторник Зеленский сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) арестовала Медведчука. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.