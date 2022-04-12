Зеленский: на Украине арестовали политика Виктора Медведчука

12 апреля 2022 в 23:21 Размер текста - 17 +

Ранее Виктор Медведчук был объявлен в международный розыск Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщи президент Украины Владимир Зеленский. «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности впоследствии», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале, прикрепив фотографию Виктора Медведчука. Кроме того, украинский лидер выложил историю в социальной сети Instagram (деятельность запрещена в РФ). Он опубликовал фото задержанного Медведчука с поздравлением с Днем космонавтики. Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал лидера оппозиционной партии. Тогда Медведчука объявили в международный розыск. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщи президент Украины Владимир Зеленский. «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Подробности впоследствии», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале, прикрепив фотографию Виктора Медведчука. Кроме того, украинский лидер выложил историю в социальной сети Instagram (деятельность запрещена в РФ). Он опубликовал фото задержанного Медведчука с поздравлением с Днем космонавтики. Ранее сообщалось, что украинский суд заочно арестовал лидера оппозиционной партии. Тогда Медведчука объявили в международный розыск. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.