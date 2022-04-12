Зеленский предложил России выменять Медведчука

13 апреля 2022 в 03:09 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский предложил РФ обменять Виктора Медведчука на пленных солдат СБУ Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине России предлагается обменять лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня [Виктора Медведчука] на наших ребят в русском плену», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского лидера, важно, чтобы правоохранительные органы и военные России и Украины рассмотрели возможность обмена. Он подчеркнул, что Медведчук попадает «под правила военного времени» из-за того, что он был задержан в украинской военной форме. Также Зеленский заявил, что считает циничным со стороны оппозиционера использовать военный камуфляж. Ранее Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. До этого политик был объявлен в международный розыск. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что Медведчук мог быть задержан СБУ раньше, чем об этом стало известно. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

России предлагается обменять лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Предлагаю в Российской Федерации обменять этого вашего парня [Виктора Медведчука] на наших ребят в русском плену», — заявил Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По мнению украинского лидера, важно, чтобы правоохранительные органы и военные России и Украины рассмотрели возможность обмена. Он подчеркнул, что Медведчук попадает «под правила военного времени» из-за того, что он был задержан в украинской военной форме. Также Зеленский заявил, что считает циничным со стороны оппозиционера использовать военный камуфляж. Ранее Владимир Зеленский сообщил о задержании Виктора Медведчука украинской Службой безопасности. До этого политик был объявлен в международный розыск. Экс-депутат Верховной рады Илья Кива предположил, что Медведчук мог быть задержан СБУ раньше, чем об этом стало известно. Все это проходит на фоне спецоперации РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин определил в качестве ее целей денацификацию и демилитаризацию страны. При этом, по словам российского лидера, Москва вынуждена была пойти на этот шаг, реагируя на внешнюю агрессию. До этого суд на Украине также заочно арестовал музыканта Олега Газманова и режиссера Никиту Михалкова. Они подозреваются Киевом в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.