Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится к празднику Победы 9 мая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Point.
Эммануэль Макрон уверен, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы спецоперация на Украине завершилась 9 мая, передает MK.RU. По его мнению, российский лидер хочет приурочить итог специальной операции к празднику победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины завершится к празднику Победы 9 мая. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Le Point. Эммануэль Макрон уверен, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы спецоперация на Украине завершилась 9 мая, передает MK.RU. По его мнению, российский лидер хочет приурочить итог специальной операции к празднику победы над германским фашизмом в Великой Отечественной войне. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.