12 апреля 2022

The Daily Telegraph: рост цен вынудил британцев запасаться едой

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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, хлеб, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Британцы начали запасаться консервированными продуктами из-за роста цен, сообщает Barclaycard Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Рост цен на продукты и другие товары на фоне вводимых антироссийских санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом пишет издание The Daily Telegraph, со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard.

«Согласно исследованию Barclaycard, в прошлом месяце более трети потребителей запаслись повседневными товарами. Такими как консервированные помидоры, сушеные макароны, туалетная бумага и парацетамол», — пишет The Daily Telegraph.

Глава отдела потребительских товаров в Barclaycard Хосе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо. По его словам, британцам приходится отказываться от привычных вещей ради экономии денег, к примеру, они стараются реже пользоваться автомобилями.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.

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Рост цен на продукты и другие товары на фоне вводимых антироссийских санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом пишет издание The Daily Telegraph, со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard. «Согласно исследованию Barclaycard, в прошлом месяце более трети потребителей запаслись повседневными товарами. Такими как консервированные помидоры, сушеные макароны, туалетная бумага и парацетамол», — пишет The Daily Telegraph. Глава отдела потребительских товаров в Barclaycard Хосе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо. По его словам, британцам приходится отказываться от привычных вещей ради экономии денег, к примеру, они стараются реже пользоваться автомобилями. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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