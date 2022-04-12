The Daily Telegraph: рост цен вынудил британцев запасаться едой

13 апреля 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Британцы начали запасаться консервированными продуктами из-за роста цен, сообщает Barclaycard Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Рост цен на продукты и другие товары на фоне вводимых антироссийских санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом пишет издание The Daily Telegraph, со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard. «Согласно исследованию Barclaycard, в прошлом месяце более трети потребителей запаслись повседневными товарами. Такими как консервированные помидоры, сушеные макароны, туалетная бумага и парацетамол», — пишет The Daily Telegraph. Глава отдела потребительских товаров в Barclaycard Хосе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо. По его словам, британцам приходится отказываться от привычных вещей ради экономии денег, к примеру, они стараются реже пользоваться автомобилями. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Рост цен на продукты и другие товары на фоне вводимых антироссийских санкций вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости. Об этом пишет издание The Daily Telegraph, со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Barclaycard. «Согласно исследованию Barclaycard, в прошлом месяце более трети потребителей запаслись повседневными товарами. Такими как консервированные помидоры, сушеные макароны, туалетная бумага и парацетамол», — пишет The Daily Telegraph. Глава отдела потребительских товаров в Barclaycard Хосе Карвалью отметил, что на поведение потребителей начали влиять и растущие цены на топливо. По его словам, британцам приходится отказываться от привычных вещей ради экономии денег, к примеру, они стараются реже пользоваться автомобилями. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке.