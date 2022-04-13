В России началась новая волна сообщений о минированиях в школах

В школах и техникумах двух регионов РФ появились сообщения о минировании зданий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Массовая эвакуация в России из-за звонков о минировании

В школы Красноярска поступают сообщения о минировании учебных заведений — школ и техникумов. Об этом сообщает председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания Красноярского края Илья Зайцев. Аналогичная ситуация и в Камчатском крае, где за 2022 год школы «заминировали» уже 8 раз.

«Сообщается об эвакуации большинства школ Красноярска. Опять сообщение о „минировании“. Родителям сообщили, что первая смена сегодня учиться не будет. Аналогичная ситуация в некоторых техникумах города», — написал он в своем telegram-канале.

«Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона», — отметили корреспондентам «Интерфакса» в пресс-службе правительства Камчатского края. Взрывные устройства в «заминированных» учебных заведениях не найдены.

За 2022 год на Камчатке случилось 8 идентичных «минирований». Аналогичная ситуация и в Красноярске, где с начала года также несколько раз поступали сообщения о якобы заложенной бомбе в учебных заведениях региона. В марте аналогичные угрозы поступали в торговый центр «Комсомолл». Из-за произошедшего в Красноярском крае возбудили около 30 уголовных дел.

За последние несколько месяцев аналогичные угрозы получили различные учреждения по всей России. В регионах УрФО это Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область. Об этом пишет Vse42.ru.