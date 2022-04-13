Раненый российский военный взял удар на себя в ходе спецоперации

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Российские военные проявили героизм в ходе спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтор Михаил Крылов получил ранение во время спецоперации РФ на Украине, но взял удар на себя и не покинул поле боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Ефрейтор Михаил Крылов, несмотря на численное превосходство украинских диверсантов, принял удар на себя и не покинул поле боя, даже получив ранение. А когда прибыло подкрепление — боевики попыталось бежать, но были ликвидированы», — передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны России.

Старший сержант Владимир Ватрусенко после получения ранения продолжал спасать своих товарищей. Он вывез раненых бойцов в безопасное место и оказал медицинскую помощь. Также Ватрусенко не дал уничтожить автомобиль с боеприпасами.

Полковник Роман Брикульский вместе с бригадой наладил переправу через реку под минометными и артиллерийскими обстрелами, что помогло войскам перебраться на другой берег. Ему удалось построить временный мост протяженностью 100 метров.

Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация, сообщал российский лидер Владимир Путин. По его словам, приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди населения.

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Ефрейтор Михаил Крылов получил ранение во время спецоперации РФ на Украине, но взял удар на себя и не покинул поле боя. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Ефрейтор Михаил Крылов, несмотря на численное превосходство украинских диверсантов, принял удар на себя и не покинул поле боя, даже получив ранение. А когда прибыло подкрепление — боевики попыталось бежать, но были ликвидированы», — передает Пятый канал со ссылкой на Минобороны России. Старший сержант Владимир Ватрусенко после получения ранения продолжал спасать своих товарищей. Он вывез раненых бойцов в безопасное место и оказал медицинскую помощь. Также Ватрусенко не дал уничтожить автомобиль с боеприпасами. Полковник Роман Брикульский вместе с бригадой наладил переправу через реку под минометными и артиллерийскими обстрелами, что помогло войскам перебраться на другой берег. Ему удалось построить временный мост протяженностью 100 метров. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация, сообщал российский лидер Владимир Путин. По его словам, приоритетом армии РФ является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, а также исключение напрасных жертв среди населения.
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