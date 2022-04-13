Во время атаки голубя Джо Байден жаловался на высокие цены на бензин в США из-за Владимира Путина Фото: Patrick Semansky AP/TASS

Известные российские политики, телеведущие и представители журналистики оценили и отнеслись с юмором к ситуации с нагадившим на президента США Джо Байдена голубем. О впечатлениях от произошедшего знаменитости написали в своих telegram-каналах.

Птица справила свои физиологические потребности на американского президента ровно в тот момент, когда последний обвинял Россию в повышении цен на бензин в США. «Выступление Байдена не одобрили даже птицы», — сообщает телеканал 360. При этом лидер США не обратил внимание на произошедшее и продолжил свою речь, при этом перепутав Украину с Китаем, отмечает «Царьград».

«Ну, что? Ждем санкций США и Евросоюза против российских голубей?», — посмеялся депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

«Это голубь мира ему это сделал. Подосланный русскими», — предположил гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«На Байдена, когда он жаловался в Айове на „путинский скачок цен“, нагадил голубь. Было бы логично в произошедшем тоже обвинить [президента РФ Владимира] Путина. Подождем», — считает журналистка телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева.

«Наш пернатый Джеймс Бонд! Агент особого назначения Голубев!», — похвалила птицу журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

История с американским президентом и птицей быстро разлетелась по различным telegram-каналам. Так, «Пул 3» предположил, что во всей этой ситуации видна рука российской власти. «В истории с Байденом и голубем предсказуемо появился русский след», — предложили авторы канала.

С ними согласились и другие сообщества. «Голубя, нагадившего на Байдена во время речи с очередными обвинениями России в росте цен в США, представили к государственной награде», — пошутили авторы «Оперативных сводок».

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