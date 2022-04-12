12 апреля 2022
11 апреля 2022

Десять жителей ХМАО оштрафованы за дискредитацию армии РФ

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Югорчане выплатят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десять югорчан привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Они заплатят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«Представленные полицейскими материалы рассмотрены в суде. Югорчане привлечены к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве. В числе правонарушителей двое жителей Нижневартовска: 38-летний мужчина и 52-летняя женщина. Каждому из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что закон о наказании за дискредитацию вооруженных сил РФ был принят из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. За аналогичные правонарушения к ответственности привлекли жителей Сургута и Нягани. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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Десять югорчан привлечены к административной ответственности за критику действий армии России во время спецоперации на Украине. Они заплатят штрафы от 30 до 40 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО. «Представленные полицейскими материалы рассмотрены в суде. Югорчане привлечены к административной ответственности в порядке ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — уточнили в ведомстве. В числе правонарушителей двое жителей Нижневартовска: 38-летний мужчина и 52-летняя женщина. Каждому из них назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что закон о наказании за дискредитацию вооруженных сил РФ был принят из-за информационной агрессии, поступающей из-за рубежа. За аналогичные правонарушения к ответственности привлекли жителей Сургута и Нягани. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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