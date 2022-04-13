Минобороны РФ: десятки украинок сдались в плен российским военным

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Украинцы сдаются в плен российским военным, заявляют в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе в плен российским военным сдались 1026 человек, среди которых 47 женщин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера. А также 47 военнослужащих женского пола», — сказал Конашенков во время брифинга Минобороны РФ.

По его словам, в Мариуполе добровольно сдались и сложили оружие 1026 военных 36-й бригады морской пехоты Украины. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР, отметили в Минобороны РФ. Оказали первичную медпомощь 151 раненому военному морской пехоты, после этого их доставили в больницу Мариуполя.

Ранее о сдавшихся морпехах ВСУ сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который похвалил решение украинских военных, передает RT. Репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил о тысяче сдавшихся в плен морпехах и опубликовал видео.

РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл это вынужденной мерой для проведения демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, заявлял президент.

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В Мариуполе в плен российским военным сдались 1026 человек, среди которых 47 женщин. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «Среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера. А также 47 военнослужащих женского пола», — сказал Конашенков во время брифинга Минобороны РФ. По его словам, в Мариуполе добровольно сдались и сложили оружие 1026 военных 36-й бригады морской пехоты Украины. Это произошло в районе металлургического комбината «имени Ильича» в результате успешного наступления российских военных и милиции ДНР, отметили в Минобороны РФ. Оказали первичную медпомощь 151 раненому военному морской пехоты, после этого их доставили в больницу Мариуполя. Ранее о сдавшихся морпехах ВСУ сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, который похвалил решение украинских военных, передает RT. Репортер ВГТРК Александр Сладков сообщил о тысяче сдавшихся в плен морпехах и опубликовал видео. РФ проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называл это вынужденной мерой для проведения демилитаризации и денацификации Украины. Российские военные должны исключить напрасные жертвы среди мирных граждан и наносить удары по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов, заявлял президент.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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